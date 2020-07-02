В Рязани отремонтируют канализационные люки

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В четверг, 2 июля, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провёл выездное совещание по вопросу приведения в нормативное состояние люков подземных коммуникаций.

Вместе с руководителями структурных подразделений администрации и ресурсных организаций областного центра он обсудил план работы по ремонту. Обследовав 80 улиц Рязани, специалисты определили все находящиеся в ненормативном состоянии люки. Часть из них будет ремонтироваться за счет организаций-владельцев: Водоканала, РМПТС, Городской телефонной сети, Горгаза и других, сообщает сайт администрации города.

Владимир Бурмистров подчеркнул, что все работы должны быть выполнены на центральных улицах города до 1 сентября, на прилегающих территориях – до конца года.