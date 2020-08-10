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В Рязани отремонтируют ещё 16 участков дорог

7info

Рязань получила от Минтранса Рязанской области деньги на ремонт 16 участков дорог. Об этом у себя на странице в Фейсбуке сообщила глава администрации города Елена Сорокина. 

По словам мэра, эти дороги были выбраны рязанцами во время голосования на портале «Наш Дом Рязань». Отремонтируют дороги на улицах Добролюбова, Дачной, Рязанской, Берёзовой, Прижелезнодорожной, Мервинской, Пролетарской, Татарской, Шереметьевской, Коняева, Народном бульваре, Песоченской, Братиславской, а также участок от улицы Рязанской до РНПК.

– Нам предстоит большая работа, – отметила Елена Сорокина. – На 4 участках ремонт будет завершен в этом году, на 12 объектах планируется заключить двухгодичные контракты.

Глава администрации Рязани отметила, что у двухгодичных контрактов есть преимущества – за зиму могут быть выявлены недоработки, которые подрядчик устранит уже в следующем году. Такой опыт у Рязани уже есть – так ранее ремонтировали Московское шоссе. 

– Мы будем осуществлять контроль на всех этапах выполнения работ и оперативно информировать горожан о ходе ремонта на каждом из 16 участков, – отметила Елена Сорокина. 

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