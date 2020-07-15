В Рязани отремонтировали 12 детских садов и 13 школ

В Рязани продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Глава администрации Рязани посетила филиал детского сада №48, расположенный по адресу Мехзавода, д. 7. Здание было основано в 1962 году и нуждалось в капитальном ремонте.

С 2017 года это здание было закрыто в связи с повреждениями перекрытий кровли. В 2020 году из областного и городского бюджетов были выделены средства на ремонт. Финансирование направили на проведение электромонтажных работ и капитальный ремонт здания.

Ремонт планируется завершить в течение 2 недель. Об этом Елена Сорокина написала на своей странице в Фейсбук.

Всего в этом году отремонтированы 12 детских садов и 13 школ. Это порядка 70% от запланированного объема.

– Мы работаем в сотрудничестве с подрядчиками и руководством учебных заведений, контролируем все этапы ремонта, чтобы учебные заведения города были полностью готовы к приему детей к 1 сентября, – заявила Елена Сорокина.