На 10-ти рязанских улицах отключили холодную воду

В четверг, 8 октября, в Рязани отключили холодную воду на 10 улицах. Все из-за аварии на водопроводе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 9:00 до 13:00 ХВС отключат по следующим адресам:

Улица Ленина, дома № 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12а (д/сад №59), 24, 26, 27, 31, 20;

Улица Вознесенская, дома № 63, 65/16, 56, 60, 64;

Улица Газетный переулок, дом № 2;

Улица Урицкого, дома № 65, 65а, 67, 69, 71/5, 64, 66.

С 11:00 и до окончания ремонтных работ воды не будет и на улице Островского. Информация касается домов № 41, 43, 39 корп. 1 (д/сад №81).

Водоканал предупредил об отсутствии холодной воды с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

Улица Советской Армии, дома № 3 корп. 3, 3 корп. 2, 3 корп. 4, 5а (д/сад №125), 3 корп. 5;

Улица Касимовское шоссе, дома № 36 корп. 1, 36 корп. 2, 34а;

Улица Октябрьская, дом № 2;

Улица Станкозаводская, дома № 5/1, 6, 8;

Улица Качевская, дома № 34 корп. 3, 34 корп. 4, 34 корп. 5, 36 корп. 1, 36 корп. 2.