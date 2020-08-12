В Рязани объединят больницу имени Семашко и поликлинику

С понедельника, 17 августа, рязанская поликлиника №2 официально станет подразделением ОКБ имени Семашко. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсети ВКонтакте.

С персоналом поликлиники и особенностями её работы главврач больницы имени Семашко Людмила Сорокина знакомится уже полтора месяца. За это время в поликлинику были переданы рентген-аппарат и УЗИ-аппарат.

В среду, 12 августа, руководители клиники посетили стоматологическое отделение и отделение ортопедической стоматологии поликлиники №2.