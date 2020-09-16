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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани мужчина угрожал застрелить молодых мам

7info

В Рязани завели уголовное дело на 58-летнего мужчину, грозившего застрелить молодых мам на улице Полевой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

– В полицию обратилась испуганная девушка, которая сообщила, что незнакомец размахивает пистолетом и угрожает её подруге убийством, – говорится в сообщении пресс-службы. 

Приехавшие на место правоохранители, установили, что молодые девушки гуляли около дома с детьми. Одному из жильцов многоквартирного дома не понравилось, что дети шумят. Нетрезвый мужчина возмутился и потребовал от них уйти, а для того, чтобы показать серьёзность своих намерений, достал пневматический пистолет. Он направил его на 25-летнюю рязанку и сообщил, что застрелит, если та не покинет двор. 

Сотрудники полиции утихомирили дебошира. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ.

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