В Рязани мужчина угрожал застрелить молодых мам

В Рязани завели уголовное дело на 58-летнего мужчину, грозившего застрелить молодых мам на улице Полевой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

– В полицию обратилась испуганная девушка, которая сообщила, что незнакомец размахивает пистолетом и угрожает её подруге убийством, – говорится в сообщении пресс-службы.

Приехавшие на место правоохранители, установили, что молодые девушки гуляли около дома с детьми. Одному из жильцов многоквартирного дома не понравилось, что дети шумят. Нетрезвый мужчина возмутился и потребовал от них уйти, а для того, чтобы показать серьёзность своих намерений, достал пневматический пистолет. Он направил его на 25-летнюю рязанку и сообщил, что застрелит, если та не покинет двор.

Сотрудники полиции утихомирили дебошира. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ.