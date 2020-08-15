В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы предупредило генерального директора ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» о недопустимости прекращения подачи тепловой энергии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее предприятие направило в адрес МУП «РМПТС» письмо, в котором сообщалось о снижении подачи горячей воды из-за долгов с 13 августа. В обращении также отмечалось, что через пять дней после этой даты горячую воду могут и вовсе отключить, если долги не будут погашены.

В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду. Из-за этого у МУП «РМПТС» возник долг перед Ново-Рязанской ТЭЦ. Это и стало причиной направления вышеуказанного письма.

В УФАС предупредили руководство ТЭЦ о том, что полное прекращение подачи воды будет считаться нарушением антимонопольного законодательства.