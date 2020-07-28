В Рязани ищут очевидцев ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 24 июля 2020 года в 17.30 на 53-м километре автодороги Клепики-Рязань. Столкнулись «Газель» под управлением 21-летнего рязанца, «Лада Гранта» под управлением 37-летней женщины и «Тойота РАФ 4» под управлением 68-летней жительницы Рязани.

В результате аварии водители получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912) 29-72-56. Также можно обратиться лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет №17.