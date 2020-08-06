В Рязани индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области на основании материалов регионального управления МВД России возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Рязани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в сфере сдачи в аренду объектов недвижимости, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации, не отразив в них полученный в 2019 году доход. В результате противоправных действий подозреваемый уклонился от уплаты НДС и налога в связи с применением УСНО на сумму более 2,7 миллиона рублей, то есть в крупном размере.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемого, а также принимаются исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.