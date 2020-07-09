В пятницу рязанские выпускники сдадут ЕГЭ по математике профильного уровня

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В пятницу, 10 июля, в Рязани и области пройдёт ЕГЭ по математике профильного уровня. Об этом сообщило региональное министерство образования и молодёжной политики.

Заявления на сдачу экзамена подали 2971 человек. Их примут 30 пунктов проведения экзаменов, в том числе один ППЭ на дому.

Экзамен начнётся в 10:00. Его продолжительность – 3 часа 55 минут. С собой на ЕГЭ по математике можно взять линейку для построения чертежей и рисунков.

Минимальное количество баллов по профильной математике, установленных Рособрнадзором, не изменилось и составляет 27.