В понедельник в Рязанском районе отключат электричество

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В понедельник, 6 июля, в Рязанском районе запланированы плановые отключения электричества. Адреса, по которым будут отключать свет, сообщила у себя на странице ВК глава администрации района Наталья Жунёва.

В частности, с 9 до 17 часов частично отключат свет в посёлке Мурмино. Без электричества останутся 7 многоквартирных домов на улице Лесной. Причина – работы на линии электропередач.

По той же причине не будет света с 9 до 20 часов в домах на улицах Московской, Энгельса, Советской, Новосёлов, Революции, Терёхина в посёлке Поляны.

Из-за монтажа дополнительного фазного провода с 9 до 16 часов без света останутся улицы Центральная и Дачная в деревне Рожок. А в посёлке Свобода на это же время отключат электричество из-за расчистки высоковольтной линии от древесно-кустарниковой растительности.