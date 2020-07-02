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В почтовых отделениях региона стартовала досрочная подписка

7info 2
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Клиенты Рязанской почты смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полугодия. Досрочная подписная кампания стартовала 1 июля и продлится до 31 августа.

Традиционно в этот период оформить подписку на любимые журналы и газеты можно во всех почтовых отделениях страны, у почтальонов, а также онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

В акции участвуют свыше 1000 развлекательных, политико-экономических, научных, детских и других профильных и популярных изданий, среди которых газеты и журналы федерального значения, региональные и районные печатные издания.

Всего за первое полугодие 2020 года почтальоны Рязанской области доставили подписчикам более 800 000 экземпляров газет и журналов.

Можно оформить подписку не только для себя, но и для своих близких — в подарок. На сайте и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения –детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых Рязанской области.

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