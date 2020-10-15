В Ласковском мужчина угрожал зарубить соседа топором

В поселке Ласковский Рязанской области мужчина угрожал зарубить соседа топором. Его смогли остановить правоохранительные органы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации полицейских, 46-летний мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. И возле ворот увидел пожилого соседа, с которым у них давно были неприязненные отношения. Между жителями произошел конфликт, на который сбежались зрители. Тогда пьяный мужчина сходил за своим топором и стал угрожать пожилому человеку.

За старика заступился его 40-летний зять. Тогда уже конфликт разгорелся между родственником пенсионера и дебоширом. 40-летний мужчина успел забежать домой и закрыть за собой железные ворота. Однако алкоголик не остановился на этом и продолжил бить топором по двери.

— В это время соседи успели вызвать полицию. Правоохранительные органы смогли обезоружить дебошира, — рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозят принудительные работы на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.