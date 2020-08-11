В кожвене дали комментарий по поводу очередей

В Рязанском кожвендиспансере попросили воспитателей не приходить организованно к одному времени, чтобы сдать анализ на коронавирус. Информация появилась на странице медицинского учреждения в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, ранее в соцсети появились фотографии, запечатлевшие большие очереди из желающих провериться на COVID-19.
В сообщении также отмечается, что анализы принимаются с 08.00 до 18.00. При этом работники детсадов из разных районов сдают их в разных местах кожвена.
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