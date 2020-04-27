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В I квартале 2020 года в Рязанской области построено более 2 тысяч квартир

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В I квартале 2020 года для жителей Рязанской области построено 2052 квартиры, общая площадь которых составила 143,7 тысяч квадратных метров, или 71,7% к I кварталу 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньстата. 

Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в I квартале 2020 года, населением за счёт собственных и заемных средств построено 422 дома, общей площадью 60,7 тысяч квадратных метров. По отношению к I кварталу 2019 года значение данного показателя составило 86%. Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов в I квартале 2020 года составила 42,2% против 34,2% в I квартале 2019 года.

Из общего количества на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, населением построено 38 домов общей площадью 3 тыс. кв. метров.

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