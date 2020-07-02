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Официальная группа Рязанской области в соцсети ВКонтакте подвела итоги голосования за поправки в Конституцию на территории региона.

С 25 июня по 1 июля в Рязанской области были открыты 1015 избирательных участков. Здесь работали 8319 членов УИК и более 6000 наблюдателей.

В голосовании приняли участие 635 507 рязанцев – 78,88% из них одобрили внесение поправок в Конституцию РФ.

Нарушений в ходе голосования и подсчете результатов не выявлено.