В двух школах Шелеховского района появились «Аллеи Памяти»

Две школы Шелеховского района приняли участие во всероссийской акции «Аллея Памяти» и высадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Почтили память погибших не только высадкой саженцев, но и другими мероприятиями. Так, с помощью администрации Олхинского поселения и Шелеховского района был отреставрирован памятник павшим в годы ВОВ. Кроме того, были благоустроены площадка для памятника и разбит парк.

В понедельник прошел торжественный митинг, на которой почтили погибших минутой молчания.

— Пришли не только учащиеся и их родители, а также первые учителя школы – ветераны педагогического труда, которые 50 лет назад были основателями нашего школьного парка и высадили первые деревья, — говорит директор школы № 6 Елена Дворянская.