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Новости РязаниОбщество

В двух школах Шелеховского района появились «Аллеи Памяти»

Елена Лобанова

Две школы Шелеховского района приняли участие во всероссийской акции «Аллея Памяти» и высадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

Почтили память погибших не только высадкой саженцев, но и другими мероприятиями. Так, с помощью администрации Олхинского поселения и Шелеховского района был отреставрирован памятник павшим в годы ВОВ. Кроме того, были благоустроены площадка для памятника и разбит парк. 

В понедельник прошел торжественный митинг, на которой почтили погибших минутой молчания. 

— Пришли не только учащиеся и их родители, а также первые учителя школы – ветераны педагогического труда, которые 50 лет назад были основателями нашего школьного парка и высадили первые деревья, — говорит директор школы № 6 Елена Дворянская.

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