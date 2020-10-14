В двух школах Шелеховского района появились «Аллеи Памяти»

Две школы Шелеховского района приняли участие во всероссийской акции «Аллея Памяти» и высадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Почтили память погибших не только высадкой саженцев, но и другими мероприятиями. Так, с помощью администрации Олхинского поселения и Шелеховского района был отреставрирован памятник павшим в годы ВОВ. Кроме того, были благоустроены площадка для памятника и разбит парк.
В понедельник прошел торжественный митинг, на которой почтили погибших минутой молчания.