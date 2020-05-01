В ДТП в Шиловском районе погибла женщина и пострадал ребёнок

В четверг 30 апреля, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 20 часов на 111 км дороги Ряжск- Касимов- Н. Новгород.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области 59-летняя москвичка ехала в Касимов за рулём ВАЗ-211140. Женщина превысила скорость и столкнулась с «Ауди А 4». В результате аварии она погибла на месте. Её пассажиры – 40-летняя женщина и 7-летний мальчик доставлены в больницу.
В настоящее время проводится проверка произошедшего.
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