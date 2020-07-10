В ДТП в Рыбновском районе погиб мотоциклист

В результате ДТП на 170-м километре трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу, 10 июля, в 16.40. На регулируемом перекрёстке 29-летний водитель автомобиля «Исузу» из Рязани при развороте столкнулся с двигавшимся в сторону Москвы мотоциклом «Кавасаки».

В результате ДТП погиб мотоциклист. Его личность пока не установлена. Сообщается, что на мотоциклисте был шлем и специальный защитный костюм.

По факту ДТП проводится проверка.