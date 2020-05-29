В ДТП в Пронском районе погиб молодой человек

В четверг, 28 мая, в Пронском районе Рязанской области произошло ДТП с летальным исходом.
Вечером на 75-м километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин» перевернулся автомобиль «Ниссан Тиана».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, за рулём автомобиля находился 27-летний местный житель. Он ехал из деревни Мамоново, не справился с управлением и съехал в кювет.
Мужчина погиб на месте, а его 22-летнюю пассажирку госпитализировали.
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