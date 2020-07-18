В ДТП у Мурмина в Рязанском районе пострадал несовершеннолетний

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Ранним утром в субботу, 18 июля в Рязанской области близ Мурмина произошло серьёзное ДТП. Причиной происшествия стала неопытность водителя, который не справился с управлением автомобиля Lada 217230. В результате манёвра автомобиль перевернулся.

ЧП произошло на трассе Рязань – Спасск на 20 километре автодороги.

В пресс- службе УМВД России по Рязанской области сообщили, что помимо водителя в салоне автомобиля находился 16-летний подросток, который в настоящее время находится под медицинским наблюдением.

Подробности произошедшего устанавливаются. По факту ДТП ведется проверка.

Фото: аккаунт rzn_life в соцсети Insagram