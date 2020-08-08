В центре Рязани произошло ДТП с пострадавшими

В результате ДТП в центре Рязани пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария случилась в пятницу, 7 августа, в 18,25 на перекрёстке улиц Ленина и Соборной. Автомобиль Nissan Terrano под управлением водителя 1998 года рождения, столкнулся с Renault Sandero под управлением девушки 1995 года рождения.

В результате ДТП получила травмы пассажирка Renault Sandero 1963 года рождения. Водителю другого автомобиля потребовалась помощь медиков.

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