В центре Рязани до конца года установят светофор за 9 млн рублей

В центре Рязани установят светофор. Его стоимость оценивается в 9 237 991 рубль. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, заказчиком выступило управление благоустройства города, а сумму выделят из бюджета Рязани. В стоимость входит не только сама конструкция, но и монтажные работы.

Новое оборудование появится на перекрестке улиц Ленина — Николодворянской — Право-Лыбедской (возле остановки «Цирк»). В настоящее время там находятся нерегулируемые пешеходные переходы.

Подрядчиком выступит ООО «Техногрупп». Светофор должен появиться на перекрестке до 30 декабря 2020 года.