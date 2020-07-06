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В больнице им. Семашко рассказали, как спасали «тяжёлую» пациентку с COVID-19

7info
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В больнице имени Семашко в Рязани вылечили женщину, госпитализированную с COVID-19 в тяжёлом состоянии. Рассказ о случившемся опубликован в официальной группе клиники в соцсети ВКонтакте. 

Наталья Анатольевна С. заболела после похода в магазин без маски и перчаток. У нее начался сухой кашель, температура поднялась до 38 градусов, исчезли вкусовые ощущения и обоняние, началась сильная рвота.

«Мне стало очень страшно. Я думала, что доживаю свои последние дни, ведь я долго не могла есть и даже глоток воды сделать не получалось, так сильно меня тошнило. Я не могла ходить, поэтому в больницу им. Н.А. Семашко меня привезли на носилках, – рассказывает Наталья Анатольевна. – Но моя паника прошла, как только я оказалась в приемном отделении. Доктора, которые оформляли мое поступление, очень поддержали меня. Они сказали, чтобы я не волновалась, что они обязательно меня вылечат. Во мне сразу зажегся огонек надежды, появились мысли, что я смогу поправиться и страх начал понемногу отступать».

Наталья Анатольевна поступила в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Состояние больной было тяжелым.

Усугубляли положение сопутствующие заболевания: хронический бронхит, диабет, сердечная недостаточность. Диабет, которым страдает пациентка, является отягчающим фактором при заболеваниях легких. Если обычно нормализовать уровень сахара в крови можно с помощью инсулина, то при пневмонии уровень сахара повышается и его трудно компенсировать. Это, в свою очередь, осложняет течение пневмонии и получается замкнутый круг.

«Случай был непростой, поэтому мы постоянно контролировали уровень сахара в крови, привлекали к лечению врачей-эндокринологов. Это помогло стабилизировать состояние и избежать перевода пациентки в реанимацию», – говорит врач-инфекционист Елена Николаевна Смирнова.

Однако болезнь привела к ухудшению питания сердечной мышцы Наталья Анатольевна оказалась на грани инфаркта.

«У пациентки появилась отрицательная динамика на ЭКГ, мы с кардиологом Мариной Александровной Яковлевой проводили интенсивную терапию пациентке, чтобы скомпенсировать осложнения на сердце. Нам удалось стабилизировать состояние и избежать инфаркта. Это стало большой победой для всех нас!» – говорит врач-инфекционист Елена Николаевна Смирнова.

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии: уровень сахара был приведен в норму, пневмония вылечена, кашель прошел, аппетит восстановился.

«Я благодарна всему коллективу больницы им. Н.А. Семашко за то, что они спасли мне жизнь и поставили меня на ноги. Первое, что я сделаю, когда выпишусь из больницы, поставлю в церкви свечу за здравие всех медработников», – говорит Наталья Анатольевна С.

Фото: https://vk.com/semashkorzn 

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