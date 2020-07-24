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В администрации Рязани состоялась встреча с семьями, участвующими в проекте праздничного оформления города

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В этом году концепция праздничного оформления города к 925-летию со дня основания значительно отличается от прошлых лет. Об этом шла речь на встрече с семьями, принявшими участие в проекте, а также дизайнером и представителями администрации.

«Ежегодно администрацией города разрабатывается концепция праздничного оформления городской среды. При выборе итогового варианта проводятся различные фокус-группы, по результатам которых принимается коллегиальное решение. С целью создания праздничной атмосферы в городе планируется оформление рекламных поверхностей, остановок общественного транспорта, пилларов, билбордов, а также флаговых композиций и объемно-пространственных конструкций», – рассказала главный художник областного центра Екатерина Фадеева.

«В этом году мы ушли от темы городских зданий и сооружений. В центре внимания – люди, молодые рязанские семьи», – подчеркнула заместитель главы администрации Надежда Штевнина.

Дизайнер Николай Виноградов рассказал, что в основе концепции заложены три принципа – искренность, многовекторность и легкость.

«Три основные цвета, которые были нами использованы, – голубой, красный и охристый – это душа, энергия и традиции», – отметил он.

«Мне всегда хотелось создать семью именно в Рязани, – поделилась с собравшимися участница проекта Екатерина Котикова. – Наш город – уникальный, со своим особым ритмом жизни, своей самобытностью».

Екатерина рассказала, что они с мужем Ильей уже 16 лет вместе. Семья развивает свой бизнес, регулярно путешествует и ходит в походы. «Вместе с сыновьями Егором и Захаром занимаемся спортом, мотивируя друг друга».

Юлия и Сергей Исаевы также отметили, что принимать участие в проекте – «интересный и захватывающий опыт». Вместе они воспитывают маленькую дочку – Дашу. Юлия пробует себя в профессии графического дизайнера, занимается организацией путешествий, Сергей трудится в сфере маркетинга. Всей семьей Исаевы любят кататься на велосипедах, как на отдыхе, так и в повседневной жизни.

Рязанский молодой фотограф Екатерина Воронина выбрала легкие образы. Один из кадров – семья на воздушном шаре – особенно символичен. В этом году городской клуб воздухоплавания отмечает 30-летие. Доброй традицией для города стал и летний праздник воздухоплавания «Небо России».

«Как здорово, что у нас есть такие замечательные и талантливые люди, которые смогли создать искреннюю и светлую историю», – подытожила заместитель главы администрации.

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