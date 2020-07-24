В администрации Рязани состоялась встреча с семьями, участвующими в проекте праздничного оформления города

В этом году концепция праздничного оформления города к 925-летию со дня основания значительно отличается от прошлых лет. Об этом шла речь на встрече с семьями, принявшими участие в проекте, а также дизайнером и представителями администрации.
Дизайнер Николай Виноградов рассказал, что в основе концепции заложены три принципа – искренность, многовекторность и легкость.
Екатерина рассказала, что они с мужем Ильей уже 16 лет вместе. Семья развивает свой бизнес, регулярно путешествует и ходит в походы. «Вместе с сыновьями Егором и Захаром занимаемся спортом, мотивируя друг друга».
Юлия и Сергей Исаевы также отметили, что принимать участие в проекте – «интересный и захватывающий опыт». Вместе они воспитывают маленькую дочку – Дашу. Юлия пробует себя в профессии графического дизайнера, занимается организацией путешествий, Сергей трудится в сфере маркетинга. Всей семьей Исаевы любят кататься на велосипедах, как на отдыхе, так и в повседневной жизни.
Рязанский молодой фотограф Екатерина Воронина выбрала легкие образы. Один из кадров – семья на воздушном шаре – особенно символичен. В этом году городской клуб воздухоплавания отмечает 30-летие. Доброй традицией для города стал и летний праздник воздухоплавания «Небо России».
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