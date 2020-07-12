Ушёл из жизни «бессменный хранитель улицы Щедрина»

В Рязани скончался Анатолий Иванович Турбин. Об этом сообщается в группе регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В сообщении Турбина назвали бессменным хранителем улицы Щедрина, человеком, который по-настоящему любил Рязань. В 90 лет Анатолий Иванович добился от властей города утверждения паспорта на объект культурного наследия «Городская усадьба П.М. Попова».

Похоронят Турбина в воскресенье, 12 июля. Проститься с ним можно в 15 часов во дворе дома, где он жил (улица Щедрина, 21).