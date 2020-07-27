Туристы смогут получить назад деньги или перенести поездку до конца 2021 года

Прошлая неделя была полна новостей в сфере туризма. Одновременно с открытием границ, появилось официальное постановление Правительства РФ №1073 от 20.07.2020 о возврате денежных средств за несостоявшиеся из-за COVID-19 туры. Теперь Турагентствам есть, на что ссылаться, при отстаивании интересов туристов перед Туроператорами.

Ситуация с переносами туров конечно же, не приятная, и часто становится конфликтной, поэтому рекомендуем туристам, прежде чем тратить деньги, силы и время на разбирательства, суды и адвокатов ознакомится с текстом постановления.

Что в нём важного для туристов, чьи туры не состоялись из-за COVID-19, расскажет эксперт по отдыху, менеджер рязанского туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова.

Под положение попадают все туры, забронированные до 31.03.2020 года.

1.В срок до 22 сентября 2020 года все Туроператоры обязаны предложить туристам альтернативный туристический продукт, со схожими параметрами забронированного тура, без доплат со стороны клиента. Если стоимость была оплачена не полностью – с сохранением первоначальной полной стоимости тура (в валюте).

2.Если Туроператор не направит уведомление о предложении альтернативного турпродукта до 22.09.2020, то он будет обязан вернуть денежные средства туристу до 31 декабря 2020 года!

3.После направления уведомления о предложении альтернативного турпродукта за туристом остаётся право воспользоваться им или отказаться от него. В случае отказа турист выставляет требование о возврате денежных средств, которые туроператор обязан вернуть до 31 декабря 2021 года, с выплатой процентов за пользование денежными средствами из расчёта 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ (или 4,25 % годовых) за каждый день со дня выставления требования о возврате до дня возврата денежных средств Туроператором.

4.Есть особые условия по возврату для особо нуждающихся категорий граждан:

– возврат свыше 65 лет;

— наличие у туриста инвалидности, подтверждённой в установленном порядке;

— временная нетрудоспособность туриста сроком более 2-х месяцев подряд (в том числе больничный по беременности и родам);

— безработные, которые встали на учёт в центр занятости.

Для них возможен возврат денежных средств в течение 90 дней с момента выставления требования о возврате. Таким образом, максимальный срок возврата денег для данной категории граждан составит примерно 5 месяцев, сначала 60 дней – ожидание предложения от Туроператора, потом 90 дней на возврат.

Сейчас все Турагентства ждут предложений от Туроператоров о переносах срока путешествий без доплат. Если его не поступит – деньги вернут туристам до конца этого года; если поступит, но Вы будете с ним не согласны – до конца следующего года.