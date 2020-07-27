Понедельник, 27 июля, 2020
24.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Туристы смогут получить назад деньги или перенести поездку до конца 2021 года

7info7

Прошлая неделя была полна новостей в сфере туризма. Одновременно с открытием границ, появилось официальное постановление Правительства РФ  №1073 от 20.07.2020  о возврате денежных средств за несостоявшиеся из-за COVID-19 туры. Теперь Турагентствам есть, на что ссылаться, при отстаивании интересов туристов перед Туроператорами.

Ситуация с переносами туров конечно же, не приятная, и часто становится конфликтной, поэтому  рекомендуем туристам, прежде чем  тратить деньги, силы и время на разбирательства, суды и адвокатов ознакомится с текстом постановления.

Что в нём важного для туристов, чьи туры не состоялись из-за COVID-19, расскажет эксперт по отдыху, менеджер  рязанского туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова.

Под положение попадают все туры, забронированные до 31.03.2020 года.

1.В срок до 22 сентября 2020 года все Туроператоры обязаны предложить туристам альтернативный туристический продукт, со схожими параметрами забронированного тура, без доплат со стороны клиента. Если стоимость была оплачена не полностью – с сохранением первоначальной полной стоимости тура (в валюте).

2.Если Туроператор не направит уведомление о предложении альтернативного турпродукта до 22.09.2020, то он будет обязан вернуть денежные средства туристу до 31 декабря 2020 года!

3.После направления уведомления о предложении альтернативного турпродукта за туристом остаётся право воспользоваться им или отказаться от него. В случае отказа турист выставляет требование о возврате денежных средств, которые туроператор обязан вернуть до 31 декабря 2021 года, с выплатой процентов за пользование денежными средствами из расчёта 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ (или 4,25 % годовых) за каждый день со дня выставления требования о возврате до дня возврата денежных средств Туроператором.

4.Есть особые условия по возврату для особо нуждающихся категорий граждан:

 – возврат свыше 65 лет;

 —  наличие у туриста инвалидности, подтверждённой в установленном порядке;

— временная нетрудоспособность туриста сроком более 2-х месяцев подряд (в том числе больничный по беременности и родам);

 — безработные, которые встали на учёт в центр занятости.

Для них возможен возврат денежных средств в течение 90 дней с момента выставления требования  о возврате. Таким образом, максимальный срок возврата денег для данной категории граждан составит примерно 5 месяцев, сначала 60 дней – ожидание предложения от Туроператора, потом 90 дней на возврат.

Сейчас все Турагентства ждут предложений от Туроператоров о переносах срока путешествий без доплат. Если его не поступит – деньги вернут туристам до конца этого года; если поступит, но Вы будете с ним не согласны – до конца следующего года.

 

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяБанк «Открытие» снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы субсидирования Минэкономразвития
Следующая статьяШацк – взгляд с орбиты жизни

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина недовольна тем, как возводят пристройки к детсадам в Рязани

Администрация
В Рязани завершается возведение пристроек к пяти детским садам. Теперь в них появится 400 дополнительных мест для юных рязанцев в возрасте с...
Узнать больше

Елена Сорокина осмотрела территории Советского района

Администрация
В понедельник, 27 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела территории Советского района. Сорокина поручила привести в порядок территорию...
Узнать больше

Рязанские грибники показали свои лесные трофеи. Instagram-обзор

Новости Рязани
Лето – любимый сезон грибников. Во время отпусков и на выходных многие рязанцы отправляются на «тихую охоту. Своими находками жители региона делятся...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«ФосАгро-Регион» поможет Рязанской области реализовать свой аграрный потенциал

Новости Рязани
На прошлой неделе в Рязанской области состоялось одно из самых ожидаемых событий в сельско-хозяйственной отрасли региона – выставка «День поля 2020». В...
Узнать больше

Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Рязанской области

Новости Рязани
ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на понедельник. 27 июля в Рязанской области ожидается переменная облачность....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Шацк – взгляд с орбиты жизни

#КартаКосмосРязань
Побывать внутри спускаемого аппарата космического корабля «Союз», лично пообщаться с заместителем главного конструктора системы «Энергия-Буран» Вячеславом Филиным и увидеть малую родину российского космонавта Александра Баландина удалось космонавту Николаю во время путешествия в Шацкий район Рязанской области.
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в августе

Акценты
Защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО, отмена разрешения на работу для студентов-иностранцев и другие нововведения последнего месяца лета....
Узнать больше

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+