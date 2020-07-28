Свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 вторника, 28 июля, в регионе зарегистрирован 6 тыс 240 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 3179 (+20), Касимов – 170, Сасово – 131 (+1), Скопин – 138, Рыбное – 169 (+1), Михайлов – 78, Ряжск – 185 (+1), Спасск – 31, Шацк – 34, Клепики – 29, Кораблино – 41, Новомичуринск – 135.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 48 (+2);

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 37;

Кадомский район – 5;

Касимовский район – 105 (+1);

Клепиковский район – 115;

Кораблинский район – 28;

Милославский район – 29;

Михайловский район – 102;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 44;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 89;

Ряжский район – 32;

Рязанский район – 286;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 55;

Сасовский район – 38 (+1);

Скопинский район – 113;

Спасский район – 86;

Старожиловский район – 29;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 28;

Шацкий район – 40;

Шиловский район – 129.