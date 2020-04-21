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В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, улицы Рязани планируют обработать от коронавируса аэрозольным методом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.

Планируется, что сначала эти дороги очистят с помощью машин-пылесосов. Они должны убрать пыль и мелкие камни. Затем начнёт работу тепловая машина, которая проедет по маршруту в колонне.

При проведении работ движение на участках улиц будет перекрыто с 09.00 до 11.30. Также изменятся маршруты общественного транспорта. Кроме того, при помощи эвакуаторов уберут на расстояние в 300 метров припаркованные на дороге автомобили.

В четверг, 23 апреля, техника будет работать на Московском шоссе от железнодорожного моста до улицы Вокзальной и от Вокзальной до улицы Юбилейной. Затем без обработки проедет по улице Юбилейной, чтобы обработать улицу Крупской. После этого обработают 7-й Мервинский проезд и участок улицы Мервинской от этого проезда до Московского шоссе.

В пятницу планируется провести обработку в Горроще.

Этому вопросу было посвящено очередное совещание оперативного штаба с участием главы Рязани Юлии Рокотянской и главы администрации города Елены Сорокиной. Оно прошло в режиме видеоконференции.