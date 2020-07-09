Стала известна средняя зарплата инкассатора в Рязани

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В Рязани средняя зарплата инкассатора – 35 тыс рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплатные предложения в 70 крупных городах России, в том числе и Рязани. Как всегда, самые высокие зарплаты в Москве, где инкассаторы в среднем получают по 60 тыс рублей в месяц. В Санкт-Петербурге средняя зарплата 49 тыс рублей.

Если брать соседние с Рязанью города ЦФО, то здесь ситуация следующая: Тула – 35 тыс рублей, Владимир – 33 тыс рублей, Липецк и Тамбов – 30 тыс рублей в месяц.