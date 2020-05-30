Стала известна средняя зарплата диспетчера в Рязани

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Средняя зарплата диспетчера в Рязани – 26 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

Эксперты портала проанализировали зарплатные предложения в 70 крупнейших городах России, в том числе в Рязани. Больше всего зарплаты, как и обычно, в Москве. В столице диспетчер в среднем получает 45 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – 37 тысяч.

По России ситуация следующая. В Новосибирске диспетчер может рассчитывать на 27 тысяч в месяц, в Екатеринбурге – на 30 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону – на 28 тысяч, в Челябинске – на 26 тысяч. В Омске средняя зарплата диспетчера меньше, чем в Рязани – 24 тысячи рублей в месяц.

В соседних с Рязанью городах ЦФО зарплаты следующие: Владимир – 25 000 рублей, Тула – 27 000 рублей, Липецк – 23 000 рублей в месяц, Тамбов – 23 000 рублей в месяц.

Отметим, что в пресс-релизе Superjob не указывается, в каких сферах деятельности работают диспетчеры. Идёт ли речь о такси, или, например, о диспетчерах аэропортов.