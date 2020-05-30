Специалисты объяснили снижение количества комаров в Рязани

-

В Рязани и области снизилось количество комаров. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Специалисты объясняют это тёплой и малоснежной зимой, из-за которой изменились природные ритмы. Комары обычно откладывают личинки во временных водоёмах, появляющихся из-за паводка. Там нет рыбы и насекомым никто не угрожает. Но в этом году снег сошёл раньше обычного.

Для людей отсутствие комаров на благо, а вот для птиц может стать бедой. Для них они – пища. Яйца птицы откладывают так, чтобы птенцы вылупились, когда насекомых станет много. В этом году процесс задержался.

Количество комаров подсчитали в Окском биосферном заповеднике. В этом году их оказалось достаточно мало – максимальная численность составляла 12 экземпляров на 10 минут учёта.