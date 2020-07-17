С понедельника отключат горячую воду на 16 улицах Рязани

В Рязани продолжают проводить плановые профилактические работы на системах и объектах. В связи с этим в соответствии с графиком отключают горячую воду в жилых домах.

С понедельника, 20 июля, воду отключат почти в 90 домах на 16 улицах Рязани.

Без горячей воды придётся обходиться жителям домов и сотрудникам организаций, расположенных по следующим адресам:

ул. Дзержинского, д. 11, д. 5, д. 24 корп. 1, д. 24/26, д. 26/24;

Малое шоссе, д. 18;

ул. Никулина, д. 3, д. 4, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 34, д. 49а;

Первомайский проспект, д. 55 (д/сад №33), д. 31 (д/сад №36), д. 49е (д/сад №48), д. 58 корп. 2, д. 58 корп. 3, д. 58 корп. 4, д. 74 корп. 1;

ул. 2-я Линия, д. 31 (д/сад №75), д. 25, д. 25а;

ул. Шевченко, д. 18 (д/сад №139), д. 55 (д/сад №159), д. 27, д. 28, д. 31, д. 33, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 35, д. 52а;

ул. Чкалова, д. 9а (школа №17), д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 3, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1, д. 13, д. 30/6, д. 46 корп. 1;

3-й Мопровский переулок, д. 4 корп. 1, д. 2;

ул. Весенняя, д. 1/28, д. 11, д. 3/15, д. 4, д. 7, д. 7/1, д. 9, д. 9/1;

ул. Вокзальная, д. 5, д. 89а;

ул. Высоковольтная, д. 5/1, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 11, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 4, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 20, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 34/13, д. 37 корп. 3, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 4, д. 42 корп. 2, д. 43, д. 45;

ул. Пушкина, д. 54;

ул. С. Середы, д. 27, д. 36, д. 40;

Троллейбусный переулок, д. 6, д. 21;

ул. Зафабричная, д. 2 корп. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 12а, д. 14;

ул. Птицеводов, д. 2, д. 3, д. 5, д. 12.