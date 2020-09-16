С карты рязанца похитили 1,8 млн рублей

С банковской карты рязанца похитили 1,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

54-летний житель Рязани обратился в полицию Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. Далее собеседник сообщил рязанцу, что с его карты пытаются снять деньги. Чтобы не допустить кражи, необходимо выполнить определённые действия.

Рязанец, выполняя ряд действий «по диктовку» звонившего, перевёл свои сбережения на его счёт. Всего мужчина лишился 1 млн 800 тыс рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.