Рязанскому бизнесу дали бесплатный интернет-доступ

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Предприниматели нашей области получили возможность быть на связи в любой ситуации. Оператор Tele2 добавил в тарифы для компаний бесплатный сервис — «SOS-пакет». Он дает возможность общаться в мессенджере WhatsApp и пользоваться сервисами навигации «Яндекс» даже при нулевом балансе.

По данным оператора, владельцы бизнеса стали активнее пользоваться интернетом. В сегодняшней ситуации им особенно важна поддержка и бесплатные сервисы. Поэтому в Tele2 внесли полезные обновления в тарифы.

В первую очередь, обнулили стоимость трафика за общение в WhatsApp и использование сервисов навигации «Яндекс». Эта возможность доступна в случае, если клиент не успел пополнить счет телефона. Она позволяет всегда быть на связи.

Также на тарифах доступны: безлимитные звонки внутри сети, а за границей – пакет входящих минут и неограниченный интернет. Минуты можно поменять на трафик, а неиспользованные услуги не сгорают и переносятся на следующий месяц.