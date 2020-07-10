Рязанский министр оценил, насколько успешно в регионе борются с COVID-19

Выбранная стратегия борьбы с COVID-19 даёт позитивный эффект. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

По его словам, в последнее время число пациентов в больницах значительно уменьшилось, многих выписали. Сейчас в стационарах находятся 337 человек с коронавирусом, состояние большинства – удовлетворительное.

Прилуцкий рассказал, что медицинские учреждения Рязани и области возвращаются к нормальному режиму работы. Исключение составляют БСМП и больница имени Семашко, где лечат пациентов с COVID-19.

В то же время, по словам Прилуцкого, рязанцам важно помнить, что COVID-19 ещё не отступил, хотя Рязанская область и перешла на третий этап снятия ограничений.

– Если сейчас люди массово отправятся в открывшиеся торговые центры, то риск заражения может увеличиться, – приводит словам министра оперативная группа правительства Рязанской области.

Министр подчеркнул, что всё ещё необходимо соблюдать масочный режим, особенно там, где много людей, и не забывать мыть руки.