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Рязанские туроператоры предлагают отправиться в отпуск на Байкал

7info7

Друзья, мы начинаем серию новостей об интересных туристических местах России. Сегодня эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова расскажет про Байкал.

Как добраться?

Стартом для поездки на Байкал служат 2 города: Иркутск и Улан-Удэ. В Иркутск из Москвы летают прямые регулярные рейсы Аэрофлота, S7 и Уральских авиалиний. Время полёта – около 6 часов. Кроме того, в этом году туроператор TUI предлагает 12 оригинальных экскурсионных программ по Бурятии и Байкалу на собственных чартерных рейсах из Москвы в Улан-Удэ.

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Важно знать! Байкал — озеро большое и сильно вытянутое с юга на север. Места очень разнообразны по своим пейзажам, поэтому на поездку нужно закладывать минимум 7—10 дней.

Где жить?

Если вы привыкли к пяти звёздам и «всё включено», то будет сложно. Инфраструктура на Байкале, несмотря на увеличение мирового туристического потока с каждым годом, развивается слабо. Большинство гостиниц эконом класса.

Что попробовать?

Первым делом попробуйте байкальского омуля. С недавнего времени эта рыба находится на грани исчезновения и доступна для улова лишь в небольших количествах. К рыбке берите горячий лаваш и отправляйтесь на берег Байкала. Такой гастрономический опыт запомнится надолго!

Что посмотреть?

Обязателен к посещению самый крупный на Байкале Нерпинарий. Нерпа (одна из разновидностей пресноводного тюленя) — символ Байкала и самое мимимишное животное из всех, кого можно встретить. Очень рекомендуем заехать в Тальцы —  архитектурно-этнологический музейный комплекс под открытым небом, где можно  познакомиться с бытом коренных народностей Прибайкалья: бурятов, эвенков, тофов. Советуем взять из Иркутска тур по живописной Кругобайкальской железной дороге вдоль южной части озера. А если вы не увидели остров Ольхон и Чивыркуйскую долину, нельзя утверждать, что вы видели Байкал.

Знайте, это лишь небольшая часть must see на Байкале. Это озеро — чудо природы, волшебство которого не описать всеми словами мира. Увидеть эти живописные места стоит хотя бы раз в жизни.

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