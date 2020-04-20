Рязанские школьники и студенты участвуют в образовательной программе АНО «Центр КВН» и Фонда президентских грантов

В понедельник, 20 апреля, в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялся мастер-класс заместителя директора Федерального учебно-методического центра по поддержке и развитию волонтёрства (РГСУ), кандидата политических наук, доцента Анастасии Рудницкой.
Мастер-класс был посвящён основам добровольчества и медиаволонтёрства.
Слушателями онлайн-занятия, состоявшегося в сообществе проекта в социальной сети «Вконтакте», стали студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Рязанского государственного агротехнологического университета, активисты Рязанского регионального отделения Российского движения школьников, читатели Библиотеки имени С.А. Есенина города Рязани, учащиеся школы №3 «Центр развития образования».
Мастер-класс Анастасии Рудницкой стал первым мероприятием дистанционной образовательной программы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики», которую Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» реализует при поддержке Фонда президентских грантов с 20 по 24 апреля.