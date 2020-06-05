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Рязанские полицейские ведут борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием IT-технологий

7info
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В связи с участившимися на территории Рязанской области случаями мошенничества полицейские ведут наступательную работу по профилактике противоправных деяний и правовому воспитанию граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Ежедневно на территории региона полиция проводит рейды, направленные на повышение правовой грамотности населения среди лиц пожилого возраста. Общественным советом при УМВД России по Рязанской области разработаны памятки, содержащие комплекс простых рекомендаций как уберечь себя и свои денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на преступлениях, совершенных с использованием IT-технологий,  поясняют, что суммы, переводимые доверчивыми рязанцами на счета мошенников, варьируются от 500 до 5 миллионов рублей. Только за прошедший месяц в руки злоумышленников попало более 13 миллионов рублей, а  с начала года похищено более 45 636 000 рублей.  За май возбуждено 145 уголовных дел по ст.159 УК РФ (Мошенничество), за прошедшие пять месяцев полицейские зарегистрировали 525 случаев хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у жителей рязанского региона.

Полиция предупреждает: будьте бдительны! Ознакомьтесь с рекомендациями, чтобы обезопасить себя и своих пожилых родственников! Никому не сообщайте реквизиты ваших банковских карт!

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