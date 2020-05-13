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Рязанские отделения Пенсионного фонда работают только по записи

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Изображение William Iven с сайта Pixabay

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Отделения Пенсионного фонда в Рязани и области из-за коронавируса работают только по предварительной записи. Об этом напомнила пресс-служба ОПФР. 

Предварительная запись доступна 2 способами. 

Первый способ: через Официальный сайт ПФР (www.pfrf.ru). В сервисе «Личный кабинет гражданина» открывается вкладка «Запись на приём», перейдя на которую, можно заполнить форму талона и выбрать день и время планируемого посещения. Авторизация для получения этой услуги не требуется. 

Второй способ: по телефонам горячих линий. Телефон для записи на приём в Управление в г. Рязани– (4912)30-30-30. 

Телефоны для записи в районах области: 

• Ермишинский район: 8(49144) 2-17-44

• Захаровский район: 8(49153) 5-10-85

• Кадомский район: 8(49139) 5-15-65

• Касимовский район: 8(49131) 2-03-71

• Клепиковский район: 8(49142) 2-46-30

• Кораблинский район: 8(49143) 5-12-38

• Милославский район: 8(49157) 2-21-56

• Михайловский район: 8(49130) 2-12-88

• Александро – Невский район: 8(49158) 2-20-66

• Пителинский район: 8(49145) 6-44-05

• Пронский район: 8(49141) 4-31-18

• Рыбновский район: 8(49137) 5-09-75

• Ряжский район: 8(49132) 2-61-85

• Рязанский район 8(4912) 30-30-30

• Сапожковский район 8(49152) 2-23-20

• Сараевский район 8(49148) 3-12-30

• Сасовский район 8(49133) 2-48-39

• Скопинский район 8(49156) 5-00-31

• Спасский район 8(49135) 3-38-03

• Старожиловский район 8(49151) 2-16-68

• Ухоловский район 8(49154) 5-21-64

• Шацкий район 8(49147) 2-15-48

• Шиловский район 8(49136) 2-28-51

• Путятинский район 8(49146) 2-12-21

• Чучковский район 8(49138) 7-13-80

Также обращаем внимание, что в Личном кабинете на сайте ПФР помимо предварительной записи доступно также и само обращение за государственными услугами.

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