Рязанские отделения Пенсионного фонда работают только по записи

Отделения Пенсионного фонда в Рязани и области из-за коронавируса работают только по предварительной записи. Об этом напомнила пресс-служба ОПФР.
Предварительная запись доступна 2 способами.
Первый способ: через Официальный сайт ПФР (www.pfrf.ru). В сервисе «Личный кабинет гражданина» открывается вкладка «Запись на приём», перейдя на которую, можно заполнить форму талона и выбрать день и время планируемого посещения. Авторизация для получения этой услуги не требуется.
Второй способ: по телефонам горячих линий. Телефон для записи на приём в Управление в г. Рязани– (4912)30-30-30.
Телефоны для записи в районах области:
• Ермишинский район: 8(49144) 2-17-44
• Захаровский район: 8(49153) 5-10-85
• Кадомский район: 8(49139) 5-15-65
• Касимовский район: 8(49131) 2-03-71
• Клепиковский район: 8(49142) 2-46-30
• Кораблинский район: 8(49143) 5-12-38
• Милославский район: 8(49157) 2-21-56
• Михайловский район: 8(49130) 2-12-88
• Александро – Невский район: 8(49158) 2-20-66
• Пителинский район: 8(49145) 6-44-05
• Пронский район: 8(49141) 4-31-18
• Рыбновский район: 8(49137) 5-09-75
• Ряжский район: 8(49132) 2-61-85
• Рязанский район 8(4912) 30-30-30
• Сапожковский район 8(49152) 2-23-20
• Сараевский район 8(49148) 3-12-30
• Сасовский район 8(49133) 2-48-39
• Скопинский район 8(49156) 5-00-31
• Спасский район 8(49135) 3-38-03
• Старожиловский район 8(49151) 2-16-68
• Ухоловский район 8(49154) 5-21-64
• Шацкий район 8(49147) 2-15-48
• Шиловский район 8(49136) 2-28-51
• Путятинский район 8(49146) 2-12-21
• Чучковский район 8(49138) 7-13-80
Также обращаем внимание, что в Личном кабинете на сайте ПФР помимо предварительной записи доступно также и само обращение за государственными услугами.
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