Рязанские охотники нарушили режим самоизоляции

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В субботу ,4 апреля, полиция усилила рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции. Сотрудники обследовали не только населённые пункты, но и участки, выделенные под охоту. Режим самоизоляции не позволял охотникам, несмотря на наличие официального документа – охотничьей путёвки, выезжать в лес.

В результате рейдов по местам весенней охоты в Рязанской области за прошедшие сутки по факту нарушений мер самоизоляции выдано 148 уведомлений и составлено 6 административных протоколов, также составлено 4 протокола по ч.4 ст.20.8 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, ношения оружия), 1 протокол по ст.8.42 (Нарушение водоохраной зоны), 1 протокол по ст.8.37 (Нарушение правил охоты), изъято 2 ружья.

Помимо охотников, режим самоизоляции был нарушен многими рязанцами. В результате сотрудники полиции выписали 700 уведомлений и составили более 30 административных протоколов, — сообщает УМВД.