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Рязанская «скорая» получила семь новых реанимобилей

Вера Бочкова
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Рязанская «скорая» получила семь новых реанимобилей. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Приобретение  машин профинансировано из федерального бюджета, их общая стоимость составляет  более 29 млн рублей. Автомобили оборудованы  аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, электрокардиографом, кислородным редуктором-ингалятором  и другой аппаратурой, необходимой для оказания оперативной помощи пациентам. 
Два реанимобиля предназначены для Рязанской городской станции скорой медпомощи, остальные пять будут переданы в медучреждения районов региона.

Ближе к осени в регион будет еще одна поставка автомобилей санитарного транспорта. Кроме этого, в медицинские учреждения поступят легковые автомобили для обслуживания «неотложных» выездов, сообщают в ведомстве.

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