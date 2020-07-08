Рязанская области переходит на третий этап снятия ограничений

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В Рязанской области вводится третий этап снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом в среду, 8 июля, во время обращения к рязанцам заявил губернатор Николай Любимов.

Третий этап начнётся с 10 июля. Разрешение на это дал Роспотребнадзор. Откроются библиотеки, музеи и другие объекты. В полном режиме заработают торговые центры и магазины.

С 15 июля смогут открыться дежурные группы в детских садах.

Губернатор напомнил, что в регионе пока ещё сохраняется режим повышенной готовности, в том числе необходимо сохранять самоизоляцию из-за коронавируса.