Рязанская область получит дополнительно 15 млн. рублей на выплаты соцработникам

-

Рязанская область получит дополнительно 15 млн. рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств на эти цели было поддержано 29 июня этого года Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Как сказал Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, который является сопредседателем данной Комиссии Федерального Собрания РФ, дополнительные средства поступят в регион из резервного фонда Правительства России в виде межбюджетных трансфертов. «Поручения Президента РФ необходимо неукоснительно выполнять. Одно из них направлено на оказание поддержки работников сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией, оказывают очень важные и востребованные услуги людям из группы риска заражения COVID-19», – сказал Андрей Макаров. По словам депутата, дополнительные 15 млн. рублей на софинансирование выплат социальным работникам стационарных учреждений и отделений поступят в регион в самое ближайшее время.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя решение Комиссии, отметил, что дополнительное федеральное финансирование, которое определено для Рязанской области, позволит обеспечить расходные обязательства региона по стимулирующим выплатам работникам стационарных организаций социального обслуживания, а также соцработникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска.

«Сотрудники региональной системы социального обслуживания населения трудятся сейчас с повышенной нагрузкой и рисками, в особых непростых условиях. В стационарных учреждениях продолжает действовать режим изоляции, люди работают по сменам. И во многом благодаря их профессионализму и ответственности удалось сохранить спокойную эпидемиологическую обстановку в этих комплексных центрах, обеспечить по-настоящему эффективную специализированную помощь нуждающимся гражданам. Поэтому поддержку наших соцработников в виде стимулирующих доплат считаю важной и своевременной. На региональном уровне для них дополнительно предусмотрены поощрительные премии», – сказал Николай Любимов.