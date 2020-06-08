Рязанская филармония представляет новый проект «Сцена для двоих»

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Наверняка за время самоизоляции нашлись те, кто соскучился по звучанию живой музыки от Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Филармония подготовила новый творческий видеоформат, в котором примут участие артисты РГСО. В программе прозвучит камерная музыка композиторов XIX и ХХ веков. Насладиться шедеврами можно будет уже в ближайшее время на официальных страницах филармонии в соцсетях.

Как родилась идея проекта, чего ждать зрителям, какие произведения им предстоит услышать, о сложностях подготовки – об этом в интервью художественного руководителя и главного дирижера РГСО Сергея Оселкова.

– Как возникла идея проекта?

– Долгое время мы все находились на самоизоляции, на работу ходить было нельзя. Возникло много идей с записью домашних видео и с их последующим размещением в соцсетях. Но это могли быть небольшие видео. Моя идея была такова, чтобы артисты оказались все-таки в своей родной стихии – на сцене. Это совершенно другая энергетика, совершенно другие впечатления. Пусть зал и был бы пустым, все равно ощущение сцены действует на артистов вдохновляюще. Поэтому я выбрал такой формат в филармонии, на нашей родной сцене.

Так возник совместный проект Рязанской областной филармонии и Информационно-аналитического центра культуры и туризма Рязанской области. В процессе записи нам помогали двое сотрудников центра – Николай Родин и Дмитрий Чекалин.

Для меня важно, чтобы это был не формат «онлайн». Потому что онлайн-трансляция в потоке новостей быстро пробежит и забудется. А у нас получился серьезный художественный продукт. Он специально записан, у артистов была возможность много репетировать, была возможность что-то корректировать. В итоге получится музыкальный фильм, фильм-концерт, который останется на память об этом непростом времени.

Название родилось сиюминутно. Почему-то мне вспомнился фильм «Вокзал для двоих». Сразу же возникла идея как-то необычно обыграть название, поскольку это необычная обстановка, необычное положение вокруг. Раз артисты на сцене, значит, это «сцена для двоих». Какая-то непрямая ассоциация к фильму. Там целый вокзал для двоих, а у нас – сцена.

– Почему был выбран формат дуэта, а не трио или, например, квартета?

– Главный момент – момент некоторой безопасности. Если это будет ансамбль из трех или четырех человек, то это повлечет за собой целый ряд дополнительных организационных задач. Это было бы сложнее. После каждой репетиции делалась обработка сцены, артисты были разведены по своим артистическим комнатам, делалось все, чтобы обезопасить каждого артиста. Сами артисты относились к этому очень внимательно.

– По какому принципу формировалась программа этого концерта?

– В концерте играли солисты Рязанского губернаторского симфонического оркестра, но играли они камерную музыку. Такой концерт вообще можно было бы дать в зале камерной музыки вживую. Программу выбирали сами музыканты. С некоторыми мы, естественно, обсуждали произведения, что лучше исполнить. И важно, чтобы время одного выступления не превышало 20 минут.

Длительность всего концерта в итоге получилась немалая – больше двух часов. Это прилично. Все произведения программы в Рязани в принципе звучат редко. Из ряда произведений я хотел бы отметить сонату для тромбона и фортепиано Пауля Хиндемита. Она вообще исполняется редко. Музыка непростая для восприятия, в ней чувствуются глубинные вещи.

– Кто из музыкантов Рязанского губернаторского симфонического оркестра принял участие в проекте?

– Это духовики, которые в оркестре являются солирующими артистами: Сергей Короленко (тромбон), Андрей Андрейкин (труба), Сергей Мунинкин (кларнет), Денис Марин (фагот), Олесь Гончар (кларнет), Артур Оболонский (кларнет), Петр Кульчицкий (бас-кларнет), а также ударники Андрей Моор и Алексей Чистяков. Они играли и по отдельности, и дуэтом. В проекте принимали участие Алексей Черкасов (скрипка), Александра Демченко (скрипка), Александра Шаруха (скрипка), Павел Воробьев (виолончель), Гульсара Мухамедова (арфа). Особо отмечу, что всем аккомпанировала пианистка Елена Яковлева. На нее лег основной груз всей программы.