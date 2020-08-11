Рязанки привезли награды с конкурса «Юная Российская красавица 2020»

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Юная Российская красавица 2020». Рязанскую область представляли Клубкова София, Ковалевич София и Баринова Екатерина.

Баринова Екатерина в категории 14-16 лет завоевала титул Первая вице мисс Юная Российская красавица 2020. Хотя Екатерине только 13 лет!

Ковалевич София в категории 11-13 лет стала Третьей вице мисс Юная Российская красавица 2020.

А главная корона конкурса «Юная Российская красавица 2020» в категории 5-7 лет досталась Клубковой Софии.