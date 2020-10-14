Рязанка выступила против запаха фекалий и устроила фотосессию в противогазе

6 октября Рязань «накрыл» запах фекалий. В этой связи маски от коронавируса можно назвать в некотором роде «спасением» от вони.
Администрация и Правительство принимают целый комплекс мер по устранению причины зловоний в городе, но в настоящий момент проблема не решена.
Жители города по своему пытаются привлечь внимание к этому вопросу. Кто-то пишет гневные посты в социальных сетях, кто-то «муссирует» тему в беседах с друзьями и коллегами.
Весьма нестандартный метод борьбы выбрала рязанка Ульяна Попова .
Сегодня, 14 сентября девушка ответила на «адский запах» фотосессией в противогазе. Девушка объяснила свой поступок тем ,что решила бороться с проблемой как умеет – стильно и со вкусом.
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Дышать в городе становится все сложнее и сложнее. Уже вторую неделю, выходя на улицу в Рязани, я чувствую адский запах сероводорода (читай — тухлых яиц). Всё, что я могу, это выложить фотографию и пост, и в нем написать два предложения выше. Но я решила это сделать так, как умею. Стильно и со вкусом. 🖤 Может, кто в курсе, это когда-нибудь закончится? Или это такой способ заставить людей сидеть дома? 😄 #дышимполнойгрудью #чистымдышимвоздухом #дышимчистым #рязань #рязань62 #рязаньгород #нечемдышать #загрязнениеокружающейсреды #загрязнениевоздуха #greenpeace #greenpeacerussia #air #breath #ecology #canonphotography #canon #2470mmf28ii #photoproject