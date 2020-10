Рязанка выступила против запаха фекалий и устроила фотосессию в противогазе

View this post on Instagram

Дышать в городе становится все сложнее и сложнее. Уже вторую неделю, выходя на улицу в Рязани, я чувствую адский запах сероводорода (читай — тухлых яиц). Всё, что я могу, это выложить фотографию и пост, и в нем написать два предложения выше. Но я решила это сделать так, как умею. Стильно и со вкусом. 🖤 Может, кто в курсе, это когда-нибудь закончится? Или это такой способ заставить людей сидеть дома? 😄 #дышимполнойгрудью #чистымдышимвоздухом #дышимчистым #рязань #рязань62 #рязаньгород #нечемдышать #загрязнениеокружающейсреды #загрязнениевоздуха #greenpeace #greenpeacerussia #air #breath #ecology #canonphotography #canon #2470mmf28ii #photoproject