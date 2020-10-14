Рязанка выступила против запаха фекалий и устроила фотосессию в противогазе

6 октября Рязань «накрыл» запах фекалий. В этой связи маски от коронавируса можно назвать в некотором роде «спасением» от вони.

Администрация и Правительство принимают целый комплекс мер по устранению причины зловоний в городе, но в настоящий момент проблема не решена.

Жители города по своему пытаются привлечь внимание к этому вопросу. Кто-то пишет гневные посты в социальных сетях, кто-то «муссирует» тему в беседах с друзьями и коллегами.

Весьма нестандартный метод борьбы выбрала рязанка Ульяна Попова .

Сегодня, 14 сентября девушка ответила на «адский запах» фотосессией в противогазе. Девушка объяснила свой поступок тем ,что решила бороться с проблемой как умеет – стильно и со вкусом.