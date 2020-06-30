Рязанцы могут сдать отработанные лампы на переработку

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В Рязани состоится акция по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп. Отходы будут направлены на утилизацию в специализированную организацию.

Лампы будут приниматься 8 июля по следующим адресам:

– с 09.00 до 11.00 в районе памятника самолету ТУ-16 по ул. Коняева;

– с 11.30 до 13.30 напротив д. 150 по Михайловскому шоссе;

– с 14.00 до 16.00 напротив д. 73 по ул. Мирной.

Как сообщает сайт администрации города, ртутьсодержащие лампы и приборы будут приниматься только от жителей указанных домов.