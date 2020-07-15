Рязанцев предупредили о массовом отключении газа

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщила об отключении газа в Рязани и Рязанской области.

В частности, в Рязани газ отключат из-за ремонта газопровода среднего давления на проезде Шабулина. Работы будут вестись с 8 часов 22 июля до 20 часов 24 июля. Без газа останутся улицы Старореченская, 1-я Красная, 2-я Красная, Гаражная, Путевая.

С 11 часов 27 июля до 11 часов 31 июля газа не будет в целом ряде населённых пунктов Милославского района, в том числе и в райцентре.

На этот же период подача газа будет прекращена в Скопине и населённых пунктах Скопинского района.