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Новости РязаниОбщество

Рязанцев предупредили о массовом отключении газа

7info

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщила об отключении газа в Рязани и Рязанской области.

В частности, в Рязани газ отключат из-за ремонта газопровода среднего давления на проезде Шабулина. Работы будут вестись с 8 часов 22 июля до 20 часов 24 июля. Без газа останутся улицы Старореченская, 1-я Красная, 2-я Красная, Гаражная, Путевая. 

С 11 часов 27 июля до 11 часов 31 июля газа не будет в целом ряде населённых пунктов Милославского района, в том числе и в райцентре. 

На этот же период подача газа будет прекращена в Скопине и населённых пунктах Скопинского района. 

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