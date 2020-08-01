Рязань празднует День города

В Рязани проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Основной площадкой в этом году стал Центральный парк культуры и отдыха.

Жителей и гостей города приглашают принят участие в фестивале «Арт-парк» в ЦПКиО. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и возраст. Всех желающих ждут зона ресторанов и летних веранд; спортивный праздник, открытые турниры по шахматам, стритболу, мини-футболу, теннису, уличным танцам; показательные выступления от древнерусских воинов до солдат Великой Отечественной войны, танцы от клубов исторических реконструкций; выставки рязанских художников, фотохудожников, арт-объекты; фестивали ретро-автомобилей «Avto-fest», мыльных пузырей, мастер-классы, выставка собак, игровые и интерактивные площадками, «Арт-дворик», театральный перфоманс, финал конкурса «Таланты нашего двора».

Кроме этого, рязанев ждут в парке им. Гагарина, парке Скобелева, на площади Победы, в ЦПКиО и Лесопарке на праздник «Наш город – наш дом». Начало в 17.00.

Завершатся праздничные мероприятия фейерверком. Начало в 22.00.